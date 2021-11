Real Time, selezioni per nuovi casting. Ecco come candidarsi

Nuove offerte di lavoro in tv grazie ai casting di Real Time per i prossimi programmi televisivi. In questo periodo ci sono opportunità di lavoro e stage presso la propria sede. Vediamo come candidarsi per i provini.

Real Time

Real Time è un canale televisivo italiano privato di proprietà di Discovery Italia. Fino al 31 agosto 2010 il canale era noto come Discovery Real Time. La direttrice di Real Time è Laura Carafoli. Il palinsesto di Real Time è dedicato principalmente alle donne, con il target di riferimento compreso tra i 15 e i 54 anni. La raccolta pubblicitaria del canale è affidata a Discovery Media, la filiale pubblicitaria interna di Discovery Italia società proprietaria del canale presente nel nostro Paese con 12 reti tv distribuite sulle piattaforme Sky e Tivùsat, tra cui Real Time, DMAX, Discovery Channel, Discovery Science, Giallo, K2, Frisbee, Animal Planet e GXT.

Casting dei programmi aperti

C’ERA UNA VOLTA L’AMORE

Il programma si rivolge a tutte le coppie in crisi disposte a raccontare in televisione la propria storia, le motivazioni della loro crisi e cosa non sopportano del partner. A condurre lo show la comica romana Michela Giraud.

PRIMO APPUNTAMENTO

Sono aperti i provini per partecipare alla prossima stagione del programma televisivo condotto da Flavio Montrucchio che vede i protagonisti partecipare ad un appuntamento al buio in un ristorante, davanti a telecamere nascoste. Alla fine della serata si scoprirà chi deciderà di vedersi ancora oppure rinunciare.

LOVE ISLAND ITALIA

Stiamo parlando del popolare reality inglese per persone single alla ricerca del vero amore. Il format del programma, condotto da Giulia De Lellis, vede uomini e donne single vivere insieme in una villa, nella speranza di trovare l’amore e vincere un premio in gettoni d’oro.

CORTESIE IN FAMIGLIA

Il programma è condotto da Chiara Maci ed Enzo Miccio che girano l’Italia alla ricerca del miglior padrone di casa mettendo alla prova la sua ospitalità. La famiglia che parteciperà al programma si dividerà in due squadre ed ogni squadra presenterà il proprio modo di vivere la tavola in base alle proprie tradizioni.

BAKE OFF ITALIA

Per la prossima edizione dello show condotto da Benedetta Parodi si cercano pasticceri amatoriali che si vogliano mettere in gioco in una sfida di cucina all’ultimo dolce, per dimostrare chi è il migliore.

CORTESIE PER GLI OSPITI

L’obiettivo del programma è cucinare pietanze prelibate e far sentire gli ospiti a loro agio.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA

Il programma si rivolge a single in cerca dell’amore per la prossima stagione di Matrimonio a prima Vista, dove due sconosciuti arrivano all’altare senza essersi mai visti prima. Dopo sei mesi, la coppia deve decidere se restare insieme o chiedere il divorzio.

Recruiting

Il sito web di Real Time è sempre aggiornato con le posizioni aperte che si possono verificare selezionando la sezione Real Time Lavora con noi è possibile prendere visione di tutte le opportunità di lavoro disponibili, effettuando anche la ricerca tematica attraverso appositi filtri.

Come candidarsi

Per partecipare ai casting Real Time è possibile accedere alla sezione web riservata ai provini, e seguire il link “iscriviti” per la trasmissione tv di interesse, per compilare il modulo telematico di candidatura e registrare il curriculum vitae nell’apposito form.