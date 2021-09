Regole Green pass scuola, università, RSA

Come già preannunciato è arrivato l’obbligo green pass con nuove regole per scuole, università e RSA. Vediamo cosa c’è da sapere e chi può essere esente. A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico il Decreto Legge 122 del 10 settembre 2021 ha confermato l’obbligo Green Pass a scuola, nelle università e nelle RSA. Sono previsti controlli e nuove regole.

Nel Decreto si precisa che l’obbligo vale anche per i genitori degli alunni o i familiari dei pazienti, nonché per i lavoratori di ogni grado. Di seguito tutte le novità riportate nel decreto.

Obbligo green pass nelle scuole

Il testo del nuovo Decreto del Governo – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.217 del 10-09-2021, apporta delle modifiche al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87.

Il Decreto Green Pass bis disciplina l’ingresso nelle scuole fino al 31 dicembre 2021. L’obbligo Green Pass vale anche:

nelle strutture in cui si svolgono i centri per l’istruzione degli adulti e corsi serali;

sistemi regionali di istruzione e formazione tecnica superiore;

negli istituti tecnico superiori:

nelle strutture in cui si svolgono servizi educativi per l’infanzia;

negli istituti del sistema della formazione superiore.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”.

Scuola

Le nuove norme disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore).

A chi è rivolto

Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori

A chi spetta il controllo

Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore.

Università

Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

A chi spetta il controllo

I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università.

RSA

Le nuove norme entrano in vigore dal 10 ottobre e prevedono l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie anche per i parenti in visita ai propri cari.

A chi spetta il controllo

Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Chi è esente

Sono esenti i soggetti che per motivi di salute non hanno potuto aderire alla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Ecco cosa dispone il decreto

l’articolo 1 con cui nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021,, n. 87, dopo l’articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

l’articolo 9-ter-1 rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo”

l’articolo 9-ter-2 rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso nelle strutture della formazione superiore”

l’articolo 2 con cui nel decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l’articolo 4 è inserito l’articolo 4-bis rubricato “Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in ambito assistenziale”;

l’articolo 3 che definisce l’entrata in vigore del provvedimento stesso.

Le sanzioni previste per chi non rispetta l’obbligo del green pass

In ambito universitario, scolastico e nelle RSA chi è senza il Green Pass e non avendo l’esenzione è prevista una sanzione che va da 400 fino a 1.000 euro. La regola si applica anche a coloro che svolgono attività lavorativa nelle strutture a qualsiasi titolo. Inoltre chi non sarà dotato di Green Pass resterà senza stipendio, né altro emolumento o compenso, fino a quando non assolverà all’obbligo vaccinale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.