Richiesta assegno Naspi in caso di risoluzione consensuale del contratto

In questo articolo spieghiamo come ricevere l’assegno Naspi dell’Inps anche in caso di risoluzione consensuale del contratto.

In caso di risoluzione consensuale del contratto di lavoro è possibile richiedere l’assegno Naspi dell’Inps. Ecco le indicazioni per richiederlo. Sappiamo che la Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego) è un’indennità prevista nei casi di disoccupazione involontaria, avvenuti a partire dal primo maggio 2015. Essa spetta, quindi ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che hanno perso involontariamente l’occupazione.

Ma il decreto Agosto, in deroga allo stop posto ai licenziamenti come misura di emergenza covid 19, prevede la possibilità di risolvere consensualmente il contratto lavorativo. In pratica ai lavoratori, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, in tale modalità, è comunque riconosciuto il diritto al ricevimento dell’assegno Naspi.

Come richiedere la Naspi

L’Inps ha chiarito le modalità in quanto alcune strutture territoriali hanno chiesto chiarimenti in merito norma contenuta nel Decreto Agosto: “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”. Per questo motivo alcune strutture hanno interpretato che l’accordo collettivo aziendale sottostante alla risoluzione consensuale dovesse recare tutte le firme delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Di conseguenza hanno rigettato le domande di indennità Naspi che riportavano solo una firma e non tutte le firme delle organizzazioni.

In seguito l’Inps ha chiarito: “ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale, è sufficiente la sottoscrizione anche di una sola delle Organizzazioni. Elemento necessario, ai fini della sua validità, è l’adesione all’accordo da parte del lavoratore. La sussistenza di tale elemento consente l’accesso alla fruizione dell’indennità di disoccupazione Naspi”.