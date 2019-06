Salini Impregilo: Tutte le informazioni per partecipare alle selezioni

Per i giovani ecco le opportunità di lavoro pubblicate da Salini Impregilo relative ad assunzioni e stage 2019. Vediamo cosa sapere per candidarsi.

Salini Impregilo è leader nel settore edilizio e dell’ingegneria. Il gruppo ha pianificato una serie di assunzioni e stage per l’anno 2019 sia in Italia che all’estero. Di seguito diamo tutte le informazioni sul Gruppo, le posizioni aperte e come inviare la domanda per partecipare alle selezioni.

Salini Impregilo SpA

Salini Impregilo è un gruppo industriale specializzato nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse, una forte realtà italiana capace di confrontarsi alla pari con i maggiori competitor internazionali.

Attivo quasi in 50 Paesi con più di 35.000 dipendenti, ha un valore complessivo di nuovi ordini di € 6 miliardi ed un portafoglio ordini totale di € 33,4 miliardi*, il gruppo è uno dei maggiori global player nel settore delle costruzioni, tra i leader globali del settore idrico e dei trasporti.

Salini Impregilo fonda la propria attività su una forte passione per il costruire, consolidatasi attraverso le innumerevoli realizzazioni a livello internazionale. Dighe e impianti idroelettrici, opere idrauliche, ferrovie e metropolitane, aeroporti e autostrade, edilizia civile ed industriale sono i settori di attività in cui il Gruppo opera da 113 anni.

Offerte di lavoro 2019

Salini Impregilo cerca anche giovani senza esperienza per inserirli in stage. Per le assunzioni in settori specifici cerca laureati in ingegneria o materie tecniche e scientifiche, laureati in economia, giurisprudenza e altre materie economiche. Per tutti è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e disponibilità a trasferimenti.

Figure professionali per la sede di Milano

PROJECT MANAGER FERROVIE

Richiesti laureati in Ingegneria Civile, Ingegneria Meccanica, Gestione delle Costruzioni o Architettura. Due anni di esperienza in progetti ferroviari.

BIM MODELER SPECIALIST

Anche per questo profilo sono ricercati laureati in Ingegneria Civile o Architettura con 3 anni di esperienza e conoscenza dell’ambiente di progettazione parametrica per infrastrutture e/o manufatti edilizi.

Oltre ad una buona conoscenza di Autodesk, Revit, Civil 3D, Office ed Excel. Conoscenza lingua inglese e disponibilità a trasferimenti.

HR OPERATIONS SENIOR SPECIALIST

Oltre alla laurea sono è richiesta un’ esperienza pregressa di 6 anni. Conoscenza in tematiche amministrative ed Excel e Power Point. Conoscenza lingua inglese e disponibilità a trasferimenti.

EXECUTIVE ASSISTANT

Indicata per laureati e conoscenza dell’Inglese e il Francese. Salini Impregilo seleziona anche altre figure professionali indicate di seguito:

Estimating & Methods – Plant Engineer;

Internal Communication Manager;

Project Procurement Manager – Several Locations;

Addetto impianto elettrico;

Addetto impianti meccanici;

HR Business Partner.

Inoltre come già detto sopra per molti giovani laureati è possibile candidarsi per essere inseriti un stage sia per le sedi d’Italia. Nella sezione ‘Lavora con noi’ è possibile candidarsi anche per lavori all’estero poiché ci sono molte figure professionali ricercate dal gruppo Salini Impregilo.

Stipendio, agevolazioni e benefits

L’azienda mette a disposizione molti vantaggi per i lavoratori soprattutto per coloro che hanno famiglia concedendo molte agevolazioni a livello sanitario e tanto altro. Per i dipendenti viene attuata una politica retributiva meritocratica con premi al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Previsti anche incentivi.

Oltre allo stipendio da contratto è prevista un’assistenza sanitaria integrativa, assicurazioni, macchine aziendali, orari flessibili e convenzioni. Per coloro che lavorano all’estero sono previsti indennità, vitto, alloggio e assistenza medica.

Ecco come candidarsi

Per candidarsi è necessario registrarsi sul sito gratuitamente anche utilizzando il profilo utente di Linkedin. Verificare prima le posizioni professionali disponibili e per le quali si è interessati a partecipare alla selezione e inviare il cv tramite l’apposito form.