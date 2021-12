Super green pass: le nuove regole dal 6 dicembre. Domande e risposte

Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio è entrato in vigore il super green pass. Cosa cambia? Che cosa si può fare? Come si scarica? In questo articolo troverete tutte le domande e le risposte utili su come utilizzare il super green pass.

Come si scarica?

Si scarica andando sul sito del governo (dgc.gov.it) con tessera sanitaria o identità digitale (Spid/Cie). Si può ottenere anche scaricando l’app Immuni o andando sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Come viene controllato il green pass?

Con la nuova versione dell’app del ministero della Salute. Verifica C19 riconosce se il green pass è base o rafforzato.

Con il green pass base si può andare al lavoro?

Il green pass che si ottiene anche con il tampone resta valido per tutti i lavoratori che non hanno l’obbligo vaccinale.

Per andare al ristorante basta il certificato base?

Dal 6 dicembre per entrare in un ristorante al chiuso serve il green pass rafforzato come anche al cinema, a teatro, allo stadio, o in discoteca.

In zona arancione bar e ristoranti restano aperti?

Sì, ma chi ha solo il green pass base non può entrare nei locali pubblici al chiuso.

Chi è positivo al Covid può muoversi liberamente con il green pass base?

Assolutamente no, alle persone positive il green pass viene sospeso.

Sul bus e sulla metro si sale con il green pass?

Da lunedì 6 dicembre su bus, metropolitane e treni locali si sale solo se in possesso di green pass, rafforzato o base quindi anche un tampone negativo.

Quanto durano i tamponi per il green pass?

La validità per il molecolare resta sempre fissata a 72 ore e per l’antigenico a 48 ore.

Chi controlla la validità del green pass sui bus?

I controlli saranno fatti a campione dalle forze dell’ordine. Anche il personale delle aziende di trasporto pubblico locale è autorizzato a verificare se il passeggero è in regola ma non può emettere sanzioni ma chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Per aerei e treni ad alta velocità basta il tampone?

E’ consentito l’accesso in possesso di green pass base.

Chi non ha ancora 12 anni può avere il green pass?

I ragazzi che compiono 12 anni a dicembre rischiano di passare il Natale senza green pass, perché in attesa del vaccino per la fascia 5/11 (e del giorno del loro compleanno) non hanno ancora potuto fare l’iniezione. Per avere il certificato devono passare 15 giorni dalla prima dose, il che è un problema sia per gli studenti che devono prendere il bus, sia per le famiglie in vista delle vacanze natalizie.

Quali sono le regole per visitare mostre e musei?

Consentito l’ingresso con green pass base.

Quali sono le regole per i matrimoni?

Per partecipare a nozze, battesimi, comunioni e altre cerimonie civili o religiose è sufficiente il green pass base.

Per l’ingresso in palestra e in piscina?

Per accedere a palestre e piscine serve il green pass base.

Per soggiornare in albergo serve il certificato verde?

Consentito l’ingresso con green pass base.

Si può andare a sciare?

Sì, gli impianti restano aperti. In zona bianca e gialla si può sciare con il base, in zona arancione entrano solo vaccinati e guariti. In zona rossa non si scia.

Per le fiere e i mercatini quale green pass serve?

E’ consentito solo ai possessori di green pass base senza distinzione di zone a rischio.