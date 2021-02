Supermercato24: assunzioni personale in smart working. Come candidarsi

Supermercato24 mette a disposizione nuove offerte di lavoro da svolgere a casa in smart working. Vediamo come candidarsi alle selezioni.

Supermercato24 è presente nella catena della GDO e si occupa di spesa online e consegne a domicilio. A questo proposito seleziona nuovo personale in smart working su tutto il territorio italiano. Vediamo tutte le offerte di lavoro e come candidarsi.

Il gruppo Supermercato24

Supermercato24 è un’azienda italiana attiva in servizi per la spesa online. E’ convenzionata con le principali catene di supermercati presenti in tutta Italia: Famila, Lidl, Conad, Coop, Carrefur e tanti altri. Il servizio prevede un’App e un sito web su cui il cliente sceglie il negozio di fiducia da cui ordinare i prodotti da ricevere a domicilio. Un incaricato dell’azienda consegna la spesa al cliente. La società è presente con sedi in Italia (a Milano e Verona) e in Polonia (a Varsavia). Il team di lavoro conta attualmente circa 200 collaboratori di 14 nazionalità diverse.

Offerte di lavoro in Supermercato24



L’azienda offre spesso opportunità di lavoro online. In questo periodo di pandemia c’è stato un boom di richieste per cui è necessario incrementare il personale. Sono inoltre aperte le selezioni per Addetti Spesa. In questo approfondimento potete conoscere requisiti, attività e condizioni di lavoro dello Shopper e come candidarsi per il ruolo.

Le offerte Supermercato24 di lavoro da casa nella GDO sono rivolte principalmente a persone laureate o in possesso di competenze tecnico-informatiche. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese.

Le aree di inserimento sono: Management, Finanza, Sviluppo, Operations, Tech, Prodotto, Analisi, Design e Marketing.

iOS Developer – Operations;

Catalogue Data Entry Specialist (Categorie Protette);

Back End Engineer – Retail;

Back End Engineer – Operations;

Data Engineer;

UX Researcher.

Come candidarsi in Supermercato24



Per candidarsi alle assunzioni Supermercato24 e alle offerte di lavoro da casa visitare il sito www.supermercato24.it alla pagina dedicata alle Carriere (Lavora con noi). Dalla stessa è possibile cliccare sulla voce “Vedi le posizioni aperte”.

Le offerte di lavoro in smart working Supermercato24 sono evidenziate in “Remote Job“. Cliccando sulla voce “Apply for this job”, presente all’interno della scheda descrittiva di ogni posizione, è possibile compilare l’apposito form con i dati richiesti, il CV e una fotografia per candidarsi online.