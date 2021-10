Sviluppatori di videogiochi, una passione che può diventare lavoro

Lo sviluppatore di videogiochi è colui che realizza applicazioni videoludiche, ovvero software interattivi di intrattenimento. Una società di sviluppo di videogiochi è un gruppo di sviluppatori con una comune ragione sociale, che sviluppa tali prodotti.

Quando ci si riferisce a un’azienda che realizza software videoludici il termine corretto è “sviluppatore di videogiochi”, mentre la figura del publisher in Italia viene identificata come editore di videogiochi. Nel mercato, si aggiunge un terzo fattore economico, chiamato distributore, società che si occupa, appunto, della distribuzione delle confezioni complete del prodotto all’interno dei propri mercati di riferimento, sia nella GDO sia nei singoli punti vendita.

Il termine sviluppatore di videogiochi può essere attribuito indistintamente a diverse figure professionali: programmatore, grafico 3D, grafico 2D, illustratore, direttore artistico, autore, caposviluppatore, produttore e project manager.

Aziende

Uno studio di sviluppatori, come accennato, è un’azienda che progetta e realizza il software del videogioco. L’editore, che può essere la stessa compagnia che effettua anche lo sviluppo, è l’azienda responsabile della parte finanziaria, della fabbricazione di supporti fisici e del marketing del videogioco. Spesso l’editore è anche distributore del gioco, ovvero si occupa del trasporto e della vendita al dettaglio, ma anche il distributore può essere un’ulteriore figura aziendale indipendente.

Game designer

Il game designer è la figura principalmente responsabile del gameplay e del “fattore divertimento” del gioco. È l’ideatore dei contenuti e delle regole e non è necessariamente un programmatore. Sfruttando la propria esperienza e le proprie abilità, deve creare il miglior gioco sulla base di determinate circostanze, come la piattaforma, il genere e il pubblico.

Lead designer

Un lead designer esegue molti degli incarichi menzionati per il game designer ma soprattutto rappresenta il punto di riferimento per gli altri membri del gruppo di design e del progetto per quanto concerne la sua area, in modo da raggiungere gli obiettivi di produzione prefissati. Assieme al produttore, ha potere decisionale riguardo alle scelte di design, specialmente nei casi in cui queste non implichino nessun cambiamento radicale negli obiettivi e tempi di sviluppo. Il lead designer è responsabile della selezione degli altri designer del team e talvolta si occupa di presentare il gioco ai media.

Level designer

Nello sviluppo di un gioco 3D, un level designer si occupa di costruire l’architettura interattiva per un segmento del gioco. Ciò significa che egli implementerà specifici aspetti del gameplay in una determinata parte del progetto, dal momento che molti giochi tridimensionali usano la struttura del mondo come base del gameplay.

Sceneggiatore

Gli sceneggiatori ricercano e creano la trama alla base del mondo di gioco, presentata attraverso il testo su schermo, i dialoghi dei personaggi e le scene d’intermezzo. In base al tipo di gioco, la realizzazione può essere tanto basilare quanto complessa (conversazioni a bivi). Gli sceneggiatori lavorano a stretto contatto con i designer in modo da comprendere e proporre ogni possibile percorso attraverso il gioco.

Programmatore

Il programmatore è chi scrive il codice sorgente del videogioco in sviluppo. A seconda dell’anzianità e delle conoscenze, viene classificato come Junior o Senior della propria area di competenza. Agli inizi della propria attività lavorativa all’interno di uno studio di sviluppo, deve apprendere le regole di programmazione degli strumenti di lavoro utilizzati dall’azienda stessa.

Capo programmatore

La figura del capo programmatore unisce incarichi prettamente manageriali con gli impegni di un tradizionale programmatore. Il suo compito non sarà limitato alla scrittura di codici complessi, ma egli dovrà anche disporre del know-how necessario all’organizzazione e alla gestione di un team, poiché rappresenta un punto di congiunzione tra il produttore e il team di programmazione.

Programmatore di engine e tool

Un programmatore di engine si occupa di realizzare le fondamenta del codice alla base del gioco, scrivendo il codice di programmazione dietro al rendering e alle funzionalità dello stesso. Per gran parte delle piattaforme di gioco, al programmatore di engine è richiesta la conoscenza del linguaggio C/C++, talvolta di Assembly, di concetti matematici, grafici, rilevamento di collisioni e gestione di database.

Un programmatore di tool (tools programmer) crea invece gli strumenti in grado di agevolare il lavoro degli artisti e dei designer con l’engine (come plug-in per software di grafica in grado di aiutare a integrare texture o sfondi nel gioco). Migliore è lo strumento, più rapidamente possono lavorare designer e artisti, velocizzando sensibilmente i tempi di produzione.

Programmatore di grafica ed effetti speciali

Generalmente, a tutti i programmatori è richiesta una minima esperienza nella programmazione di grafica, ma nel caso del programmatore di grafica (graphics/special effects programmer) è essenziale che egli disponga di tutte le conoscenze tecniche per realizzare oggetti tridimensionali oltre a immagini in 2D. Un’enorme cultura matematica è un’abilità cruciale per questo ruolo.

Programmatore dell’intelligenza artificiale

Un programmatore di intelligenza artificiale scrive essenzialmente le regole che governano il comportamento delle entità all’interno del gioco. Un programmatore di intelligenza artificiale alle prime armi deve apprendere gli algoritmi di base e i concetti dietro l’IA, come il path finding, i pattern e gli alberi di decisione. Tra i concetti più avanzati nel campo dell’IA figurano le reti neurali, la vita artificiale, gli algoritmi genetici e le macchine a stati finiti. L’abilità principale dell’AI programmer sta nell’implementare complessi comportamenti di gioco, che funzionino in tempo reale senza eccessivi sforzi del processore.

Programmatore di rete/multigiocatore

I giochi online sono minacciati da gruppi di hacker, che possono drasticamente influenzare la soddisfazione e gratificazione dell’utente. Dal momento che questo tipo di giochi offre denaro in base alla quantità di tempo che i giocatori spendono online, il programmatore di rete è responsabile del successo a lungo termine o del fallimento di un prodotto e, talvolta, di quello dell’intera compagnia. Oltre alle conoscenze sopraccitate, egli deve disporre di un background composto dai campi standard della programmazione: architettura client/server, sicurezza di rete, protocolli di base (es. TCP/IP o UDP), sincronizzazione, creazione e gestione di database e interfacce di rete come DirectPlay e Winsock.

Game tester

Il game tester o in breve tester è il collaudatore del gioco. La sua responsabilità principale è quella di scovare e riportare bug per aiutarne l’eliminazione, verificare il bilanciamento all’interno del gioco e le sue diverse caratteristiche. Si tratta di un membro stipendiato della squadra di sviluppo, che non va confuso con un beta tester, che invece di solito è un volontario non professionista.

Come diventare sviluppatore di videogiochi

E’ necessario sviluppare competenze specifiche ovvero skills. In particolare:

esperienza di engine di sviluppo (Unreal, Unity)

basi di programmazione (C++/C#)

competenze matematiche e fisiche

precisione e attenzione per i dettagli

senso estetico

creatività

propensione a lavorare in team

Quanto guadagna un programmatore di videogiochi?

Secondo quanto rivelato da AESVI – l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia lo stipendio di un programmatore di videogiochi (o Game Developer) è tra i 44mila dollari annui (37mila euro) per le figure senza esperienza, e gli oltre 120mila dollari (100mila euro) delle figure senior.