Termini Imerese: boom di assunzioni con Piano Rilancio

Sicilia arrivano nuove opportunità di lavoro con le assunzioni a Termini Imerese previste dal Piano di Rilancio industriale. Vediamo tutte le informazioni e come candidarsi.

Il progetto è stato lanciato dal Polo Meccatronica Valley e coinvolge 50 aziende con 200 assunzioni previste solo nella fase inziale.

Ma vediamo nel dettaglio tutte le informazioni e come candidarsi.

Assunzioni Termini Imerese

Il Piano Rilancio prevede fondi per 86 milioni di euro che produrranno circa 200 assunzioni grazie al progetto a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Nascerà un polo dell’industria 4.0 realizzato dal Polo Meccatronica Valley.

Saranno coinvolte 50 aziende che svilupperanno i progetti di produzioni presso l’hub di Termini Imerese. Si tratta sia di società italiane, con sedi in Lazio, Lombardia, Piemonte, Campania e Toscana, che di multinazionali estere.

Offerte di lavoro

Al momento non si conoscono i profili professionali interessati dalle assunzioni a Termini Imerese. I settori interessati sono un laboratorio di ricerca in ambito automotive 4.0, una fabbrica per l’assemblaggio di scooter auto-sanificanti, impianti per riciclare la plastica e per manutenere treni per il turismo, la nascita di una comunità per l’energia green. In base a queste indicazioni possiamo dedurre le figure professionali che saranno selezionate.

Meccatronica Valley

La pandemia ha stravolto l’economica mondiale mettendo in difficoltà i tradizionali settori produttivi. Di conseguenza occorre che la ricerca e l’innovazione diventino driving force di uno sviluppo aziendale sostenibile e competitivo sul mercato globale.

La creazione di un incubatore nell’area di Termini Imerese mira al definitivo superamento dell’asimmetria informativa e di sinergia tra mondo della ricerca e mondo delle imprese. L’iniziativa è rivolta a tutte le aziende del manifatturiero siciliano desiderose di avviare processi di innovazione e internazionalizzazione, alle attività economiche rimaste escluse dal polo industriale ma fortemente radicate nel tessuto sociale e culturale del territorio e ovviamente alle aziende dell’indotto ex Fiat di Termini Imerese.

L’obiettivo precipuo è la costituzione di una regia strategica condivisa tra soggetti pubblici e privati che guidi le scelte in ambito di trasferimento tecnologico e di innovazione, in grado di formulare specifiche politiche regionali a sostegno dei processi di industrial innovation in Sicilia. Tra i partner che hanno contribuito all’avvio del distretto imerese della meccanotronica figurano Invitalia, Regione Sicilia, Confindustria, Università di Palermo, TIM, Digital Magics e altre importanti aziende e realtà istituzionali del territorio. Il polo tecnologico, che occupa una superfice di oltre 3.000 mq, accoglie al suo interno 3 edifici, uffici amministrativi, 12 laboratori e anche aree dedicate al co-working.

Come candidarsi

Gli interessati alle future assunzioni a Termini Imerese dovranno attendere l’avvio dei nuovi progetti e delle selezioni del personale da impiegarvi. Per informazioni sull’hub, potete visitare il sito web del Polo Meccatronica Valley Sicilia.