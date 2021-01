Tigotà: ricerca addetti da assumere in tutta Italia

Tigotà, la catena di punti vendita di prodotti per la pulizia e la bellezza, facente parte del Gruppo Gottardo, cerca addetti da assumere presso varie sedi su tutto il territorio nazionale.

Il Gruppo è alla ricerca di vari profili da impiegare in sede nei vari punti vendita Tigotà e sono disponibili posti di lavoro in Lombardia, Emilia Romagna, Basilicata, Toscana, Puglia, Abruzzo, Marche, Veneto, Trentino Alto Adige.

I profili ricercati attulmente sono:

ADDETTI ALLA VENDITA

Sedi: Città di Castello (Perugia), Montemurlo (Prato), Cesena, Viareggio (Lucca), Arezzo, Bressanone (Bolzano), Casalmaggiore (Cremona), Mezzolombardo (Trento). È richiesto almeno un anno di esperienza, predisposizione al contatto con la clientela, disponibilità a lavorare su turni, anche nei giorni festivi, ad effettuare trasferte di breve durata, essere flessibili e possiedere capacità comunicative, oltre alla predisposizione al lavoro in team.

CONSULENTI DI BELLEZZA

Sedi di lavoro: Forte dei Marmi (Lucca), Cervia (Ravenna), Montesilvano (Pescara), San Giovanni Teatino (Chieti), Modena e provincia (Nonantola), Arezzo, Recanati (Macerata), San Giovanni Rotondo (Foggia), Dolo (Venezia)

Richieste esperienza nel ruolo di Commesso/Commessa, presso punti vendita del settore profumeria/beauty care, erboristerie, centri estetici o parafarmacie, e attitudine ai rapporti interpersonali. È richiesta inoltre la conoscenza specifica relativa alla cura della pelle, profumeria alcolica e make up, e disponibilità a lavorare su turni, anche nei festivi, e ad effettuare orari spezzati e brevi trasferte.

ADDETTI AL RIFORNIMENTO SCAFFALI

Sedi: Carrara, Arezzo, Sedico (Belluno), Castel Goffredo (Mantova), Mogliano Veneto (Treviso). È richiesta esperienza in ruoli analoghi, disponibilità a lavorare su turni e nei festivi, ad effettuare brevi trasferte, essere predisposti al contatto con il cliente e al lavoro di squadra.

ALLIEVI REFERENTI DI PUNTO VENDITA

Sede: Arezzo

E’ richiesta esperienza minima di 3 anni nella vendita al pubblico e di 2 anni nella gestione di un team di lavoro. Devono essere disponibili a lavorare su turni, anche festivi, e ad effettuare brevi trasferte. Richieste anche ottime doti organizzative, buone capacità comunicative e attitudine al lavoro di squadra.

ASSUNZIONI IN SEDE – Padova

TECNICO DI CANTIERE

E’ richiesta una laurea in Architettura o un diploma a indirizzo tecnico, avere minimo 2 anni di esperienza, conoscere bene Autocad, una buona conoscenza dei principali strumenti informatici e la residenza in zone limitrofe a quelle di riferimento.

ADDETTO/A UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Riservata preferibilemente a laureati in Consulenza del Lavoro, con 2 anni di esperienza con buona conoscenza del CCNL Commercio e Terziario e il Diritto del Lavoro.

ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI

E’ richiesta laurea in Economia o equipollente, 1 o 2 anni di esperienza, conosceza buona del pacchetto Office e i principali strumenti informatici.

ANALISTA FUNZIONALE APPLICATIVI GESTIONALI

E’ richiesta laurea in Informatica, Economia o equipollenti, con 1 o 2 anni di esperienza, la conoscenza del linguaggio SQL e dei linguaggi di programmazione. ADDETTO/A UFFICIO MANUTENZIONI

E’ richiesta laurea o un diploma in ambito tecnico (preferibile Architettura o Ingegneria, o Geometra), conoscenza degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di allarme.

BUSINESS INTELLIGENCE JUNIOR

E’ richiesta laurea ad indirizzo informatico, statistico o economico, e nozioni informatiche, almeno un anno di esperienza nel ruolo e conoscere bene i sistemi operativi Windows Server e Unix oltre che una conoscenza di base di SQL.

TIGOTA’ LAVORA CON NOI

Il Gruppo Gottardo per reclutare nuove risorse utilizza un apposito portale web dedicato alle carriere, raggiungibile dal sito web Tigotà, cliccando su Lavora con noi in fondo alla home page.

Qui vengono pubblicati gli annunci relativi alle selezioni in corso, a cui è possibile candidarsi online se registrati. Chi non possiede un account personale può effettuare la registrazione gratuita e inserire in curriculum vitae nel data base aziendale, anche in vista di prossime ricerche di personale.

Gli interessati possono candidarsi dalla pagina dedicata alle ricerche in corso cliccando su Tigotà “Lavora con noi”, selezionando gli annunci di proprio interesse e inviando il cv tramite l’apposito form online.