Trovare lavoro, ecco 5 consigli

Ecco una guida con 5 consigli utili per trovare lavoro. Inviare il curriculum alle aziende non basta. In questo articolo vi indichiamo alcune idee e consigli per iniziare a lavorare anche se i vostri progetti sono diversi.

Uno studio del 2019 dell’Osservatorio dei consulenti del lavoro ha rivelato che solo il 55,3% dei lavoratori italiani sarebbe pienamente soddisfatto del proprio lavoro.

La restante parte, invece, si dichiara scontenta per motivi diversi, dalle mansioni che gli vengono assegnate allo stipendio, fino alla mancanza di opportunità di avanzamenti di carriera. Non solo: essere pienamente soddisfatti del proprio lavoro è anche importante per condurre una vita sana e non alimentata da stress.

Ecco 5 consigli utili per trovare lavoro

Indicare il percorso di studio nel cv

Stiamo parlando del titolo di studio e della categoria professionale.

Inserire le giuste keyword

Inserire nel testo del cv le giuste keyword che possono essere ricercate dall’azienda che seleziona nuovo personale. Le keyword fanno riferimento alla professione.

Indicare le preferenze lavorative

È importante indicare nel cv quelle che sono le nostre preferenze o esigenze lavorative, che possono essere: part time, full time, trasferte, smart working.

Aggiornare periodicamente il profilo e curriculum

E’ importante aggiornare il profilo indicando nuove esperienze e competenze acquisite.

Inserire le precedenti esperienze lavorative

Le certificazioni sono utili per attestare competenze linguistiche e tecniche, indicando anche esperienze all’estero e corsi di formazione.