Come trovare un azienda di disinfestazione e come funziona

E’ importante usufruire del servizio di disinfestazione per mantenere l’igiene in casa. Nel nostro articolo troverete consigli pratici su come trovare un’azienda di disinfestazione e assumerla.

Che cos’è la derattizzazione e la disinfestazione?

La derattizzazione è una particolare tipologia di disinfestazione murina volta ad eradicare la popolazione urbana di surmolotti, ratti neri e topi. Pratica antichissima, viene oggi effettuata tramite ricorso a sostanze tossiche gassose o esche avvelenate. La procedura è obbligatoria sulle navi, essendo i ratti veicolo di numerose malattie.

La disinfestazione è definita genericamente come l’insieme di operazioni tendenti alla eliminazione, o per lo meno alla limitazione, dei parassiti e dei loro danni, dalla semplice applicazione di prodotti spray in ambiente domestico, a veri e propri piani di lotta.

In senso stretto la disinfestazione si riferisce alla lotta contro gli insetti, mentre le operazioni contro i ratti vengono definite “derattizzazione” e quelle contro le malerbe “diserbo”.

Come lavora un’azienda di disinfestazione?

Le fasi previste sono:

monitoraggio (definizione del problema), con tre sottofasi:

studio dell’ambiente con particolare riguardo alla gravità dell’infestazione (“pressione di infestazione”);

valutazione dei parassiti presenti;

progetto del piano di lotta e preventivo economico, comprendente l’individuazione delle pratiche di prevenzione atte ad eliminare o diminuire i fattori che favoriscono sviluppo degli infestanti (per esempio pulizie mirate) o a renderne difficile l’accesso (Pest e Rat Proofing). Nella filiera alimentare o nei presidi ospedalieri questa fase si integra con gli interventi di corretta manutenzione; pianificazione in grado di adattarsi alle reali necessità, soprattutto se l’infestazione è soggetta a variabili climatiche;

intervento di lotta vero e proprio, con tecniche e mezzi adeguati alle necessità

monitoraggio di controllo per un’attenta verifica dei risultati e certificazione (richiesta dalle norme che regolano i servizi coinvolgenti manipolazione di derrate alimentari; rientra nei protocolli delle norme ISO 9000.

Da non trascurare inoltre l’apposizione di cartellonistica di segnalazione dell’intervento e le pratiche di collaborazione.

I piani di lotta si rifanno alle strategie dell’Integrated Pest Management (IPM) e devono anche integrarsi con gli Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ovverosia il superamento dei punti critici del processo soggetto alla disinfestazione.

Come funziona la disinfestazione?

L’azienda esegue un’intervento volto ad eliminare, o ridurre in modo da renderlo non dannoso, solo l’organismo bersaglio, agendo quindi in maniera non indiscriminata La selettività viene ottenuta con diverse tecniche:

distribuzione di prodotti nei soli luoghi frequentati dai parassiti bersaglio o nei momenti in cui gli organismi bersaglio sono presenti con la massima concentrazione e sono invece scarsi quelli non interessati;

risorse tecniche che permettono alle sole entità infestanti il contatto con il biocida, come ad esempio i bait-box, erogatori di sicurezza per esche avvelenate, usati in particolare contro i topi, o trappole ai feroromoni, ovvero prodotti che interferiscono con il ciclo di riproduzione (IGR o Insect Growth Regulator), che sono i mezzi a maggiore selettività intrinseca:

insetticidi biologici, derivati dal Bacillus thuringiensis, il cui meccanismo di azione si esplica attraverso l’ingestione delle endotossine prodotte dal bacillo, che agiscono selettivamente contro i lepidotteri defoliatori (varietà thuringiensis del bacillo) o contro le zanzare allo stadio larvale

Inoltre si possono escludere l’utilizzo dei metodi chimici, favorendo invece metodi che impiegano predatori o parassitoidi specifici e l’uso di trappole. Questo metodo non elimina completamente l’infestante, cosa comunque improbabile anche con altri metodi, ma lo riduce ad una presenza accettabile sia dal punto di vista igienico, sia dal punto di vista economico. Non è applicabile negli ambienti sanitari o nell’industria alimentare dove non può essere tollerata la presenza di alcun insetto.

Quali sono gli effetti collaterali dei prodotti chimici?

Il contatto diretto con insetticidi o rodenticidi può causare irritazione agli occhi, alla pelle o alla gola. L’ingestione di queste sostanze può causare nausea, vomito o altri sintomi. In alcuni casi, il contatto improprio con queste sostanze chimiche può causare la morte.

Quando fare una disinfestazione?

Danni alla proprietà;

Urina e/o escrementi – Scarafaggi, topi e ratti lasciano queste tracce.

Suoni insoliti;

Conferma visiva ;

Parassiti atipici

Consigli per scegliere la migliore azienda di disinfestazione