Tutti i concorsi pubblici in scadenza a Settembre

Segnaliamo numerosi e interessanti concorsi pubblici aperti finalizzati a oltre 11mila assunzioni nella pubblica amministrazione.

I concorsi sono finalizzati ad assunzioni con contratti a tempo indeterminato e sono rivolti sia candidati diplomati che a laureati di ogni età o a chi ha la licenza media.

Elenco dei concorsi in scadenza a settembre

Milano concorsi Città Metropolitana

Città Metropolitana di Milano ha indetto 7 concorsi finalizzati alla copertura di 19 nuovi posti di lavoro. Le selezioni pubbliche sono rivolte a diplomati e laureati, per l’impiego di nuove risorse in vari profili professionali. È possibile presentare le domande di partecipazione fino al 30 Settembre 2021.

Palermo concorso per autisti

Il concorso per 46 autisti prevede l’assunzione con rapporto a tempo pieno al livello 3° parametro B del CCNL dei Servizi Ambientali – Utilitalia. La selezione è rivolta a candidati con licenza media. La domanda di ammissione al concorso pubblico scade in data 29 settembre 2021.

Concorsi Agenzia delle Entrate

La selezione è rivolta a candidati laureati, i quali saranno assunti con contratto a tempo indeterminato e impiegati per attività amministrativo-tributaria. Il termine per presentare la domanda scade il 30 Settembre 2021. Sono previste 2320 assunzioni di funzionari amministrativi. Le assunzioni saranno realizzate presso la sede centrale a Roma (Lazio) e presso le Direzioni Provinciali e Regionali, presenti in tutta Italia.

La selezione del concorso è rivolta a laureati. Le risorse saranno impiegate presso gli Uffici centrali con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La scadenza entro la quale è possibile candidarsi è fissata al 30 Settembre 2021.

Concorso Comune di Vercelli

Il concorso indetto dal Comune di Vercelli è finalizzato ad assumere a tempo indeterminato e pieno 15 risorse in vari profili professionali. La scadenza entro la quale presentare le domande di partecipazione è il 30 Settembre 2021.

Concorsi Comune di Bra

Il Comune di Bra, in provincia di Cuneo (Piemonte), ha indetto tre concorsi per assunzioni volti alla copertura di 16 nuovi posti di lavoro, in diversi settori. Le selezioni pubbliche sono rivolte a diplomati e laureati ed è previsto l’impiego con contratto a tempo indeterminato. La scadenza per la consegna delle domande è fissata al 30 Settembre 2021.

Concorso AOU Cagliari

L’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Cagliari ha indetto un concorso pubblico unificato per 57 assunzioni di collaboratori professionali sanitari – tecnici di laboratorio biomedico. Assunzioni a tempo indeterminato e pieno con posti di lavoro da assegnare ad aziende del servizio sanitario regionale. La scadenza entro la quale sarà possibile candidarsi è il 27 Settembre 2021.

Concorsi Provincia di Varese

La Provincia di Varese ha indetto 8 nuovi concorsi per istruttori, finalizzati alla copertura di 21 posti di lavoro, in diversi settori (contabilità, ambiente, comunicazione, IT ecc.). I concorsi pubblici sono rivolti sia a diplomati che a laureati, e sono previste assunzioni a tempo indeterminato. I termini per presentare le domande di ammissione scadono il 27 Settembre 2021.

Concorsi Ministero della Giustizia

Dal Ministero della Giustizia il concorso per l’assunzione di addetti Ufficio per il processo, finalizzato alla copertura di 8171 posti di lavoro. Le sedi di lavoro sono distribuite in tutta Italia, dal nord al centro sud. Possono partecipare candidati laureati. Le candidature devono essere presentate entro il 23 settembre.

Concorso MEF

I candidati saranno inquadrati nell’Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale. La selezione è gestita dalla commissione RIPAM e Formez PA. La domanda dovrà essere presentata entro il 20 settembre 2021.

Concorso Catanzaro

Il concorso dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro per la copertura di 7 posti di lavoro a tempo indeterminato, da assegnare all’amministrazione centrale e/o alle strutture decentrate. Per accedere alla selezione il titolo di studio richiesto è la licenza media. Sarà possibile candidarsi entro il 15 Settembre 2021.

Concorso CPI

L’Agenzia Piemonte Lavoro ha indetto concorsi per numerose assunzioni presso i Centri per l’Impiego del Piemonte. Per candidarsi c’è tempo fino al 16 Settembre 2021.

Concorso Marina Militare

La selezione pubblica è rivolta ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) della Marina Militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 12 Settembre 2021.

Concorso Ministero della Cultura

Per questo concorso sono disponibili 150 posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Il nuovo personale potrà lavorare presso musei, archivio di Stato, gallerie d’arte, parchi archeologici, biblioteche, complessi monumentali. Le opportunità di lavoro sono rivolte a candidati diplomati e in possesso di licenza media. Sono previste due distinte procedure concorsuali che seguiranno regole differenti. Si attende l’uscita del bando.