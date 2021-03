Vi piacerebbe lavorare per Instagram? Ecco come candidarsi

Nuove offerte di lavoro per chi vuole lavorare nei social network. Instagram assume nuovo personale. Ecco tutte le informazioni e come candidarsi.

Il social network Instagram seleziona nuove figure professionali da inserire nell’azienda sia in Italia che all’estero. In questo articolo vi diamo tutte le informazioni sulle posizioni aperte e come candidarsi.

Il gruppo Instagram

Instagram, Inc. è un servizio di rete sociale statunitense che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri e condividerle via Internet. Nel 2012 Facebook l’ha acquistata per un miliardo di dollari. L’applicazione web, sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger, è stata lanciata il 6 ottobre 2010 inizialmente disponibile solo su iOS poi divenuta compatibile con qualsiasi iPhone, iPad o iPod touch avente iOS 3.1.2 o superiore. Ad ottobre 2016 è stata pubblicata l’App anche per tablet PC Windows 10.

Oggi l’app conta circa 1 miliardo di utenti attivi ogni mese. Vanta una media quotidiana di 500 milioni di utenti attivi e più di 300 milioni di foto caricate al giorno.

Offerte di lavoro

Sono sempre ricercati ingegneri che abbiano esperienza nella gestione di una piattaforma social. Si selezionano laureati, soprattutto in ambito tecnico scientifico, ma anche legale, amministrativo e umanistico che abbiamo una buona conoscenza delle lingue straniere.

Settori

Communications & Public Policy;

Instagram;

Research;

Data & Analytics;

Product Management;

Design & User Experience, Research;

Software Engineering;

People & Recruiting;

Design & User Experience;

Data & Analytics;

Creative;

Sales & Marketing;

Design & User Experience, Research;

Legal, Finance, Facilities & Admin;

Software Engineering.

Posizioni da ricoprire

Sede di Menlo Park (California, USA)

Consumer Product Marketing Manager, Reels;

Data Engineering Manager, Analytics;

Data Science Director, Instagram Growth;

Data Science Manager, Instagram Feed & Stories Relevance;

Data Scientist – Instagram Stories;

Technical Program Manager, Instagram Business Experiences

Technical Program Manager, Instagram Data & Ecosystems;

Technical Program Manager, Instagram Growth;

Technical Program Manager, Instagram Infrastructure;

Technical Program Manager, Instagram SMB;

UX Qualitative Researcher.

Sede di New York

Communication Designer;

Consumer Product Marketing Manager, Reels;

Data Engineering Manager, Analytics;

Data Science Manager, Instagram Feed & Stories Relevance;

Data Scientist – Instagram Stories;

Data Scientist, Analytics – Instagram Notification Systems;

Data Scientist, Analytics – Instagram Product Performance;

Production Designer;

Public Policy Manager;

Technical Program Manager, Instagram App Performance;

Technical Program Manager, Instagram Data & Ecosystems;

Technical Program Manager, Instagram Family Reels;

Technical Program Manager, Instagram Feed & Relevance;

Technical Program Manager, Instagram Product Infrastructure;

Technical Program Manager, Instagram Product Interfaces;

Technical Program Manager, Instagram Trust

UX Qualitative Researcher;

UX Researcher, Instagram (Mixed Methods).

Sede di San Francisco

Art Director;

Consumer Product Marketing Manager, Reels;

Data Engineering Manager, Analytics;

Data Science Director, Instagram Growth;

Data Science Manager, Instagram Feed & Stories Relevance;

Data Scientist – Instagram Stories;

Executive Assistant;

Marketing Insights Researcher;

Technical Program Manager, Instagram Feed & Relevance;

Technical Program Manager, Instagram Media Infrastructure;

Technical Program Manager, Instagram SMB;

UX Quantitative Researcher;

UX Researcher, Instagram (Mixed Methods).

Altre sedi

Communication Designer – Instagram – Prineville (Oregon – USA);

Data Scientist – Instagram, Well-Being – Foundation – lavoro da remoto;

Field Construction Manager, Retrofits – Prineville (Oregon – USA);

Partner Solutions Manager, Instagram – Tokyo;

Policy Programs Manager, Instagram (APAC) – Singapore;

Reels Partner Solution Manager, Instagram, India – Mubai.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni Instagram gli interessati possono visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte del Gruppo, Instagram “Lavora con noi”, e registrare il curriculum vitae nell’apposito form.