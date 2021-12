Videogiochi, Ubisoft seleziona nuovo personale. Come candidarsi

Ubisoft, la nota azienda francese, che produce, pubblica e distribuisce videogames, ha fatto sapere che seleziona nuovo personale per le sedi in Italia e all’estero. Ecco un elenco delle figure ricercate e come candidarsi per le assunzioni Ubisoft.

Il gruppo Ubisoft

Ubisoft è un’azienda francese sviluppatrice ed editrice di videogiochi, con sede centrale a Montreuil. I fratelli Guillemot fondarono la casa di produzione per videogiochi Ubisoft nel 1986, che presto si è estesa a livello mondiale. Agli inizi degli anni novanta, Ubisoft intraprese un programma di sviluppo interno alla casa il quale portò all’apertura nel 1994 dello studio a Montreuil, in Francia. In quegli stessi anni Michel Ancel ideò il personaggio di Rayman, ad oggi considerato una pietra miliare nel mondo dei videogiochi.

La società, originaria di Carentoir, è presente nel mondo con venticinque studi principali in circa diciassette paesi, e filiali in oltre ventisei paesi. Tra le città con sedi Ubisoft di maggiore rilievo troviamo Milano, Montréal, Toronto, Québec City, Cary, Düsseldorf, Barcellona, Bucarest, Casablanca, Sydney, Shanghai e Tokyo. Gli studi di Ubisoft sono composti da numerosi staff con diverse divisioni e uffici in tutto il mondo. Alcuni sono stati fondati da Ubisoft, altri sono stati acquisiti nel corso degli anni. Attualmente impiega oltre 19mila lavoratori di 95 nazionalità diverse.

Offerte di lavoro in Italia

Ubisoft seleziona personale per assunzioni in Italia, presso le proprie sedi presenti in Lombardia. L’offerta è valida anche per giovani senza esperienza per i quali è previsto stage in azienda. Tra i requisiti necessari anche la conoscenza della lingua inglese.

Elenco delle figure ricercate

GAMEPLAY PROGRAMMER (MARIO+RABBIDS)

L’offerta di lavoro Ubisoft è rivolta a candidati con esperienza nella programmazione, conoscenza dell’OOP, in particolare del linguaggio C++. Devono avere una reale passione per i videogames e conoscerne una vasta gamma e possedere una conoscenza di argomenti relativo allo sviluppo di giochi.

JUNIOR LOCAL IT TECHNICIAN

Richiesta laurea in Informatica ed esperienza nel supporto tecnico o in un ruolo di supporto IT. Si richiede un’ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, della suite Office, di reti e cablaggi, di SCCM e Active Directory.

SENIOR 3D ANIMATOR

Richieste competenze con Autodesk Maya o con altri strumenti di animazione, esperienza pregressa come Animatori 3D nei campo dei videogiochi.

Altri profili ricercati

Associate Lead Gameplay Programmer;

Associate Producer [Mario + Rabbids];

UX Designer;

VFX Artist.

Offerte di lavoro all’estero

I posti di lavoro all’estero sono disponibili in Bulgaria, Canada, Cina, Francia, Finlandia e Germania. E, ancora, in India, Giappone, Filippine, Serbia, Romania, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti e altri paesi.

Tra le figure richieste ci sono artisti, addetti marketing e comunicazione, profili tecnici, sviluppatori, tester, designer, programmatori, animatori, direttori tecnici, assistenti, responsabili e molti altri profili.

Aree aziendali di inserimento

Art & Animation;

Audio & Video;

Communication;

Design & Creative Direction;

Finance;

Innovation Lab;

Legal;

Marketing & Player Interactions;

Procurement & Supply Chain;

Producing;

Programming & Technology;

Quality Management & Localization;

Sales & Monetization;

Talent & Culture.

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni Ubisoft possono visitare la pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, Ubisoft Lavora con noi. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.