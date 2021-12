Vuoi lavorare in Ferrari? Guarda le posizioni aperte e come candidarsi

Se siete appassionati di automobilismo e avete le giuste competenze potete candidarvi per lavorare in Ferrari. Ecco come partecipare alle selezioni.

Il gruppo Ferrari, la nota casa automobilistica di Maranello seleziona personale per assunzioni e stage. Vediamo tutte le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Ferrari.

Il gruppo Ferrari

Ferrari S.p.A. è una casa automobilistica italiana fondata da Enzo Ferrari il 12 marzo 1947 a Maranello, in provincia di Modena. Produttrice di automobili sportive d’alta fascia e da corsa e impegnata nell’automobilismo sportivo, è la più titolata nel campionato del mondo di Formula Uno, dove ha conquistato quindici titoli piloti e sedici costruttori, nonché una delle più vincenti nelle competizioni per vetture Sport Prototipo e Gran Turismo come il campionato del mondo Sportprototipi, con dodici titoli costruttori ottenuti e il campionato del mondo Endurance FIA, dove detiene sei titoli costruttori GT e quattro titoli piloti GT. Si è affermata più volte in classiche gare endurance quali la 24 Ore di Le Mans, la 12 Ore di Sebring e la 24 Ore di Daytona e in gare su tracciato stradale come la Targa Florio, la Mille Miglia e la Carrera Panamericana. Nel maggio 2013 la Ferrari è stata incorporata nella società di diritto olandese New Business Netherlands N.V., rinominata Ferrari N.V., nell’ottobre 2015 quando fu quotata alla Borsa di New York. Nel gennaio 2016 la Ferrari N.V. è stata scorporata da Fiat Chrysler Automobiles, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat S.p.A. e Chrysler Group, per quotarsi alla Borsa Italiana e passare così a fare parte del gruppo Exor. Oggi la Ferrari è presente in 60 Paesi del mondo, con circa 170 concessionari distribuiti tra Europa, Medio Oriente, Africa, Nord America, Cina, Hong Gong, Giappone e Taiwan. Conta oltre 3.380 dipendenti ed è quotata alla Borsa di Milano e al NYSE.

Offerte di lavoro Ferrari

Le offerte di lavoro Ferrari sono rivolte, generalmente, a candidati con esperienza variabile, a seconda del ruolo. Oltre che a neolaureati, studenti e giovani anche senza esperienza, per i quali sono disponibili, per lo più, stage. Per tutte le posizioni aperte, solitamente, si richiedono la conoscenza della lingua inglese e adeguate competenze informatiche.

Figure ricercate

Buyer;

Component Design Engineer;

Connectivity/Purchasing Legal Counsel;

Corporate Legal Counsel;

Engine Development Engineer;

ICT Service Manager;

ICT Technology Specialist S4/HANA;

Project Manager ICT;

Purchasing Controller;

Regulatory Affairs Engineer Internship;

Technological Processes Internship;

Treasury Specialist – Operations.

Tirocini per tesi di laurea

E’ possibile candidarsi anche per svolgere tirocini presso il team di Formula 1, la squadra R&D o altri team di Maranello. Si tratta di stage rivolti a giovani laureati da non più di 12 mesi, o laureandi, che potranno cogliere l’occasione del percorso di formazione e lavoro in Ferrari per preparare la propria tesi di laurea. Le lauree richieste sono, solitamente, Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali ma anche Economia e Marketing.

Come candidarsi

Gli interessati possono candidarsi attraverso il portale riservato alle carriere e selezioni del gruppo Ferrari nella sezione Lavora con noi. I candidati sono invitati a prendere visione delle opportunità professionali, per inserire il cv nel data base aziendale, anche in vista di prossime selezioni di personale, e per rispondere online agli annunci di interesse.