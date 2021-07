Vuoi lavorare in Ferrari? Ecco le posizioni aperte e come candidarsi

La Ferrari assume e per tutti gli appassionati all’automobilismo è possibile candidarsi alle posizioni aperte. Vediamo quali sono.

In questo periodo il Gruppo di Maranello seleziona personale per assunzioni e stage. Se vuoi lavorare in Ferrari ecco tutte le posizioni aperte per le quali è possibile candidarsi e partecipare alle selezioni.

Ferrari S.p.A.

Ferrari S.p.A. è una casa automobilistica italiana fondata da Enzo Ferrari nel 1947 a Maranello in provincia di Modena. Produttrice di automobili sportive d’alta fascia e da corsa e impegnata nell’automobilismo sportivo, è la più titolata nel campionato del mondo di Formula Uno, dove ha conquistato quindici titoli piloti e sedici costruttori, nonché una delle più vincenti nelle competizioni per vetture Sport, Prototipo, Sport Prototipo e Gran Turismo come il campionato del mondo Sportprototipi, con dodici titoli costruttori ottenuti e il campionato del mondo Endurance FIA, dove detiene cinque titoli costruttori GT e tre titoli piloti GT.

Si è affermata più volte in classiche gare endurance quali la 24 Ore di Le Mans, la 12 Ore di Sebring e la 24 Ore di Daytona e in gare su tracciato stradale come la Targa Florio, la Mille Miglia e la Carrera Panamericana.

Oggi la Ferrari è presente in 60 Paesi del mondo, con circa 170 concessionari distribuiti tra Europa, Medio Oriente, Africa, Nord America, Cina, Hong Gong, Giappone e Taiwan. Conta oltre 4.556 dipendenti ed è quotata alla Borsa di Milano e al NYSE.

Offerte di lavoro

Il gruppo Ferrari offre interessanti opportunità di impiego presso varie sedi in Italia e all’estero. Le offerte di lavoro Ferrari sono rivolte oltre che a neolaureati, studenti e giovani anche senza esperienza, per i quali sono disponibili, per lo più, stage. Per tutte le posizioni aperte, solitamente, si richiedono la conoscenza della lingua inglese e adeguate competenze informatiche.

Figure ricercate

Component Design Engineer;

Customer Marketing Analytics Specialist;

Engine Development Engineer;

Engineering Internships;

ICT Business Analyst;

Internal Communications Manager;

Maintenance Engineering Internship;

Manufacturing Internship;

Personalizations Specialist;

Solution Architect;

Sox Specialist.

FERRARI TIROCINI

La Ferrari SpA offre ai giovani tirocini presso il team di Formula 1, la squadra R&D o altri team di Maranello. Si tratta di stage per laureati da non più di 12 mesi, o laureandi. Le lauree richieste sono, solitamente, Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali ma anche Economia e Marketing.

Selezione

Le selezioni Ferrari iniziano con una prima valutazione dei curriculum e delle lettere motivazionali pervenuti, in base alla quale vengono individuati i candidati per un colloquio. Per i ruoli di responsabilità sono previsti questionari, test specifici o esercizi, e una prova di conoscenza della lingua inglese.

Come candidarsi

Per le assunzioni Ferrari gli interessati possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in corso del gruppo, Ferrari Lavora con noi. Da qui è necessario selezionare le opportunità di carriera per visionare l’elenco annunci attivi. Cliccando poi su quello di proprio interesse è possibile candidarsi registrando il curriculum vitae nell’apposito form.