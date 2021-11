Vuoi lavorare in Pandora? Ecco come candidarsi

La nota catena di negozi di gioielli Pandora seleziona personale per assumere 90 Addetti alla vendita in varie sedi di Italia tra cui la Campania. Vediamo tutte le informazioni e come candidarsi.

Pandora è un’azienda danese di produzione e distribuzione di gioielleria. Pandora è nota per i suoi braccialetti con ciondoli personalizzabili, anelli di design, collane e orologi (ora fuori produzione). L’azienda ha un sito produttivo in Thailandia e commercializza i suoi prodotti in più di 100 paesi in sei continenti con più di 7 000 punti vendita.

Le vendite dei gioielli Pandora ebbero inizio in Europa, estendendosi all’America settentrionale nel 2003. L’azienda aprì vari concept stores prima di proporre un proprio modello di franchising, che iniziò in Australia nel 2009. L’azienda è presente in cento paesi ed impiega oltre 9 000 persone. Pandora ha anche una piattaforma di vendita online.

Assunzioni Pandora

In questo periodo anche in vista delle festività natalizie, Pandora è alla ricerca di Addetti alla Vendita da inserire in vari negozi d’Italia. La ricerca è infatti rivolta a 90 risorse da impiegare in qualità di Sales Associates (Comessi) con impegno lavorativo part-time. L’opportunità d’impiego potrebbe prorogarsi anche dopo il periodo legato al Natale.

Figure ricercate

I candidati devono comprendere i principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente e che conoscano le operazioni di inventario e cassa. È gradito, inoltre, il possesso di una minima esperienza pregressa maturata in ambito vendite o assistenza ai clienti.

SEDI DI LAVORO:

Lombardia: Como (Via Luini), Milano (Citylife, CC Piazza Portello, Milano Scalo, B. Aires, Via Torino, Corso Vercelli, Piazza V Giornate), Arese, Carugate (CC Carosello), Rozzano (CC Fiordaliso), Peschiera Borromeo, Sesto San Giovanni (CC Sarca), Stezzano (CC Le 2 Torri), Bergamo (XX Settembre), San Rocco al Porto, Rescaldina, Vittuone, Pavia (CC Carrefour).

Veneto: Albinasego, Mestre, Portogruaro, Treviso, Verona, Affi, Verona (CC Adigeo), Mestre (CC Valecenter).

Friuli Venezia Giulia: Villesse, Udine.

Campania: Napoli (via Scarlatti, CC Porte di Napoli, CC Campania, CS Giugliano, Napoli via Toledo, CC Quarto Nuovo), Pompei (CC La Cartiera), Pontecagnano, Salerno.

Piemonte: Serravalle, Torino (Le Gru, Area 12, Via Roma), Biella (CC Gli Orsi), Novara (CC San Martino).

Abruzzo: Chieti, Pescara, Pescara Nord, Teramo.

Umbria: Terni, Perugia, Perugia (Collestrada).

Lazio: Aprilia, Viterbo, Formia, Latina, Roma (CC Da Vinci, CC Euroma, CC La Romanina, CC Porta Di Roma, CC Romaest, CC Tiburtino, Cinecittà, Stazione Termini, Cola di Rienzo, Via del Corso, Outlet Valmontone, San Giovanni).

Liguria: Genova (Fiumara e XX Settembre).

Toscana: Lucca, Viareggio, Firenze (CC I Gigli).

Emilia Romagna: Imola, Modena, Bologna (Centro Nova, Granreno, Via Indipendenza), Forli-Cesena, Savignano sul Rubicone, Rimini (Le Befane).

Marche: Ancona, Civitanova Marche (CC Cuore Adricatico), Fano.

Puglia: Brindisi, Foggia, Lecce, Bari (CC Casamassima, CC Mongolfiera, Via Sparano), Molfetta (CC Mongolfiera).

Sicilia: Catania (CC Katane, CC Etnapolis), Catania, Messina, Milazzo (Parco Corolla), Palermo (Forum, Via Ruggero, Poseidon), Agrigento, Trapani.

Come candidarsi

Per candidarsi alle assunzioni Pandora visitare la pagina dedicata alla ricerca di personale (Lavora con noi) presente sul sito web dell’azienda. Per candidarsi online compilare l’apposito form con i dati richiesti e allegare il cv.